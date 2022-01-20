Путин поздравил худрука театра имени Вахтангова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Римаса Туминаса с 70-летием. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что культурный деятель пользуется заслуженным признанием коллег и почитателей сценического искусства как самобытный и талантливый режиссер не только в России, но и за рубежом.

«Убежден, что исключительные профессиональные качества, творческая энергия и смелость настоящего Мастера и впредь позволят Вам плодотворно трудиться, успешно воплощать в жизнь яркие, неординарные идеи и замыслы», — сказал Владимир Путин.