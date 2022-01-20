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Культура
20 января 2022  10:56

Путин поздравил худрука театра имени Вахтангова с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Римаса Туминаса с 70-летием. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля. 

Глава государства отметил, что культурный деятель пользуется заслуженным признанием коллег и почитателей сценического искусства как самобытный и талантливый режиссер не только в России, но и за рубежом.

«Убежден, что исключительные профессиональные качества, творческая энергия и смелость настоящего Мастера и впредь позволят Вам плодотворно трудиться, успешно воплощать в жизнь яркие, неординарные идеи и замыслы», — сказал Владимир Путин.

#Владимир Путин
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