Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю дня рождения хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича. Она опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что всю свою жизнь, блистательный талант и созидательную энергию Григорович посвятил искусству, приумножению великих традиций русского балета и воспитанию молодых артистов.

«Ваша многогранная творческая, наставническая деятельность — яркий пример высочайшего профессионализма и преданности избранному делу», — подчеркнул российский лидер.

Юрий Николаевич Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. С 1947 по 1957 год — солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, в 1961–1964 годах — балетмейстер этого театра. Главный балетмейстер Большого театра в 1964–1995 годах, с 2008 года — его штатный хореограф. Он создатель восьми оригинальных балетов (в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе) и редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.