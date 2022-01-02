Путин поздравил хореографа Григоровича с 95-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму танцовщику и хореографу Юрию Григоровичу, которому исполнилось 95 лет. Текст послания опубликован пресс-службой Кремля.

Глава государства назвал юбиляра «подлинным патриархом отечественной школы классического танца».

«Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным признанием как в нашей стране, так и за ее пределами. Знаменитые спектакли, поставленные вами за годы плодотворной деятельности, и сегодня украшают репертуары крупнейших российских и зарубежных театров, а ваши воспитанники берегут и достойно продолжают творческие традиции своего учителя», — говорится в поздравительном адресе.

В заключение он пожелал Григоровичу здоровья, благополучия и всего самого доброго, а также поздравил его с наступившим Новым годом.