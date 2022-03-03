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Ру Тат
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Официальная хроника
3 марта 2022  18:18

Путин поздравил Хачатуряна с избранием на пост Президента Армении

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Президент России Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатуряна с избранием на пост Президента Республики Армения. Телеграмма размещена на сайте Кремля. 

Глава государства выразил уверенность в том, что деятельность Хачатуряна будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов. 

«<...> на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — сказал Владимир Путин.

#Владимир Путин
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