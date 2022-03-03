Путин поздравил Хачатуряна с избранием на пост Президента Армении

Президент России Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатуряна с избранием на пост Президента Республики Армения. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность в том, что деятельность Хачатуряна будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов.

«<...> на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — сказал Владимир Путин.