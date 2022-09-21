Путин поздравил Хачатуряна и Пашиняна с Днем независимости Армении

Президент России Владимир Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости республики. Телеграммы направлены Президенту Ваагну Хачатуряну и Премьер-министру Николу Пашиняну, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме Хачатуряну он отметил, что Россия и Армения развивают сотрудничество во всех отраслях, в том числе политической, торгово-экономической и гуманитарной. Совместная работа государств способствует продвижению евразийских интеграционных процессов.

«Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Арменией, — добавил Путин в послании Пашиняну. — Важно, что наши страны успешно взаимодействуют в самых различных сферах, координируют усилия в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур».

Президент РФ выразил уверенность, что развитие связей двух стран отвечает интересам их народов, а договоренности 2020 и 2021 годов поспособствуют долгосрочному миру и безопасности в Закавказье.