Путин поздравил всех причастных к спорту с Днем физкультурника

Всех физкультурников, спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником.

«Учрежденный в далеком 1939 году, этот праздник объединил вокруг своих задач и целей большое количество людей разных возрастов, профессий, увлечений, способствовал продвижению ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни», — отметил Путин в поздравительной телеграмме, размещенной на официальном портале Кремля.

По словам Президента, масштабная работа в этом направлении ведется и сейчас и будет продолжена в дальнейшем.

«Важно, чтобы каждый человек мог найти себе занятие по душе, выбрать любой вид спорта», — резюмировал российский лидер.