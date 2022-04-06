Путин поздравил Всероссийскую библиотеку иностранной литературы с 100-летием создания

Всероссийская госбиблиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино — это не только крупный культурный, просветительский центр, но и гостеприимный дом для широкого круга читателей. Об этом, поздравляя коллектив и ветеранов с 100-летием создания знаменитой «Иностранки», сообщил Президент России Владимир Путин.

«Одна из крупнейших библиотек страны была основана по инициативе Маргариты Ивановны Рудомино и ее единомышленников — творческих, увлеченных людей, подлинных энтузиастов. Во многом благодаря их богатейшему наследию и сложившимся традициям подвижничества и созидания за прошедшие годы знаменитая „Иностранка“ стала признанным культурным, просветительским, научно-образовательным центром и по-настоящему теплым, гостеприимным домом для широкого круга читателей», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин подчеркнул, что коллектив культурного учреждения с достоинством выполняет свою миссию по развитию книжного и библиотечного дела. Очень важно также, что сотрудники воплощают в жизнь разнообразные и интересные проекты, вносят большой вклад в расширение гуманитарного сотрудничества, укрепляют доверие и взаимопонимание между людьми.