Путин поздравил Всероссийский юношеский симфонический оркестр с 10-летием

Созданный Юрием Башметом Всероссийский юношеский симфонический оркестр за 10 лет существования завоевал признание во всем мире. Выступления коллектива всегда проходят с успехом и привлекают к себе всех ценителей музыкального искусства, заявил, поздравляя оркестр с юбилеем, Президент России Владимир Путин.

«Важно, что, воплощая в жизнь смелые художественные замыслы, вы сохраняете приверженность лучшим традициям отечественной культуры, совершенствуете свое мастерство, радуете зрителей богатым и разнообразным репертуаром», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

В заключение он выразил уверенность, что юбилейный концерт коллектива оставит у зрителей и самих артистов добрые незабываемые впечатления.