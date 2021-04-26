Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского военачальника, доктора военных наук Владимира Иванова с 85-летним юбилеем. Текс поздравления размещен на официальном портале главы государства.
Президент отметил, что Владимир Иванов на протяжении многих лет трудится на благо повышения обороноспособности страны и поддержания ее статуса космической державы.
«Отрадно, что и сегодня Вы храните верность избранному делу, продолжаете плодотворно трудиться в одном из ведущих предприятий отрасли — Государственном космическом научно-производственном центре имени М.В.Хруничева», — говорится в тексте сообщения.
Путин пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
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Путин поздравил военачальника Владимира Иванова с 85-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского военачальника, доктора военных наук Владимира Иванова с 85-летним юбилеем. Текс поздравления размещен на официальном портале главы государства.