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Ру Тат
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26 апреля 2021  13:48

Путин поздравил военачальника Владимира Иванова с 85-летним юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского военачальника, доктора военных наук Владимира Иванова с 85-летним юбилеем. Текс поздравления размещен на официальном портале главы государства.
Президент отметил, что Владимир Иванов на протяжении многих лет трудится на благо повышения обороноспособности страны и поддержания ее статуса космической державы. 
«Отрадно, что и сегодня Вы храните верность избранному делу, продолжаете плодотворно трудиться в одном из ведущих предприятий отрасли — Государственном космическом научно-производственном центре имени М.В.Хруничева», — говорится в тексте сообщения.
Путин пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

поздравление Владимир Путин
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