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Ру Тат
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Официальная хроника
23 ноября 2021  18:44

Путин поздравил вновь переизбранного Президента Болгарии

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Президент России Владимир Путин поздравил с переизбранием на пост своего коллегу — Президента Болгарии Румена Радева. Поздравительный адрес опубликован сегодня на сайте московского Кремля. 

«Уверенная победа на выборах свидетельствует о доверии к Вам со стороны граждан Болгарии», — написал российский лидер. 

Путин выразил уверенность, что деятельность Радева на посту главы болгарского государства «будет и впредь способствовать развитию конструктивного российско-болгарского взаимодействия».

Румен Радев — болгарский военный и политический деятель, генерал-майор. Занимал пост командующего ВВС страны с 2014 по 2016 год. Впервые избран на пост Президента Болгарии в январе 2017 года. Вчера, 22 ноября, Центризбирком страны сообщил, что действующий Президент победил во втором туре выборов главы государства.

#владимир путин #болгария
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