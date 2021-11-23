Путин поздравил вновь переизбранного Президента Болгарии

Президент России Владимир Путин поздравил с переизбранием на пост своего коллегу — Президента Болгарии Румена Радева. Поздравительный адрес опубликован сегодня на сайте московского Кремля.

«Уверенная победа на выборах свидетельствует о доверии к Вам со стороны граждан Болгарии», — написал российский лидер.

Путин выразил уверенность, что деятельность Радева на посту главы болгарского государства «будет и впредь способствовать развитию конструктивного российско-болгарского взаимодействия».

Румен Радев — болгарский военный и политический деятель, генерал-майор. Занимал пост командующего ВВС страны с 2014 по 2016 год. Впервые избран на пост Президента Болгарии в январе 2017 года. Вчера, 22 ноября, Центризбирком страны сообщил, что действующий Президент победил во втором туре выборов главы государства.