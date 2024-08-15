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Путин поздравил власти Индии с Днем независимости
Российский лидер Владимир Путин поздравил власти Индии с Днем независимости. Поздравительную телеграмму он отправил президенту страны Дроупади Мурму и индийскому премьер-министру Нарендре Моди.
По мнению Путина, за 77 лет самостоятельного развития Индия добилась больших успехов в социально-экономической, научно-технической и многих других сферах. Эти достижения были признаны всем миром, и власти снискали тем самым для своей страны высокий авторитет на мировой арене.
Глава государства подчеркнул, что для России партнерство с Индией имеет большое значение. Он выразил надежду на то, что все договоренности, достигнутые между государствами ранее, будут реализованы и поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-индийского сотрудничества.
«Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной стабильности и безопасности», — отметил в телеграмме Путин.
В завершении он пожелал президенту и премьеру Индии здоровья и успехов, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия.
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