Российский лидер Владимир Путин поздравил власти Индии с Днем независимости. Поздравительную телеграмму он отправил президенту страны Дроупади Мурму и индийскому премьер-министру Нарендре Моди.

По мнению Путина, за 77 лет самостоятельного развития Индия добилась больших успехов в социально-экономической, научно-технической и многих других сферах. Эти достижения были признаны всем миром, и власти снискали тем самым для своей страны высокий авторитет на мировой арене.

Глава государства подчеркнул, что для России партнерство с Индией имеет большое значение. Он выразил надежду на то, что все договоренности, достигнутые между государствами ранее, будут реализованы и поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-индийского сотрудничества.

«Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной стабильности и безопасности», — отметил в телеграмме Путин.

В завершении он пожелал президенту и премьеру Индии здоровья и успехов, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия.