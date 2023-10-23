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Путин поздравил ветеранов с 80-летней годовщиной победы в битве за Кавказ
Посольство России в Абхазии передало участникам битвы за Кавказ, проживающим в республике, поздравления от Президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Сотрудники посольства, Дома Москвы в Сухуме и руководители организаций российских соотечественников посетили ветеранов, которые участвовали в битве за Кавказ, — это Нонна Дорофеева, Ардаваст Сельвян, Екатерина Синявская, а также участница Сталинградской и Курской битв Валентина Шульгина. Им передали телеграммы от Путина и цветы.
«Поздравляю Вас с 80-й годовщиной разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, — сказал Президент РФ. — Победоносное завершение Красной Армией этой масштабной военной операции стало важным, судьбоносным событием, во многом определившим ход Великой Отечественной войны».
Он поблагодарил ветеранов за великий подвиг и их искреннюю любовь к Отчизне, а также пожелал им доброго здоровья и благополучия.
Участники битвы за Кавказ попросили передать Путину благодарность за трепетное отношение и постоянное внимание в их адрес.
В Великой Отечественной войне участвовало 55 тыс. жителей Абхазии, более 17 тыс. из них погибли в ходе сражений. 22 уроженцам республики было присвоено звание Героя Советского Союза, трое человек были награждены орденами Славы трех степеней.
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