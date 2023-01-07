Путин поздравил верующих с Рождеством, поблагодарив их за помощь участникам спецоперации

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратился к православным жителям страны, поздравив их с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость, отмечается в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Русская православная церковь и другие христианские конфессии вносят большой вклад в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодежи, укрепление института семьи, подчеркнул Путин.

«Церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции. Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения», – говорится в поздравлении главы государства. Всем, кто отмечает праздник, Президент пожелал здоровья и успехов.

Напомним, Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе Кремля.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал видео с собором Казанской иконы Божией Матери, поздравив верующих с праздником.