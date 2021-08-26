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26 августа 2021  13:34

Путин поздравил велогонщика Михаила Асташова с золотом Паралимпиады в Токио

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму Михаилу Асташову — велогонщику, который завоевал золото Паралимпиады в гонке преследования на 3000 метров. Поздравительный адрес опубликован на официальном сайте Кремля.

«Примите поздравления с триумфальным выступлением на XVI Паралимпийских летних играх в Токио», — обратился к спортсмену глава государства.

Путин подчеркнул, что Асташову не было равных в гонке, он показал по-настоящему высокий уровень подготовки и мастерства, умение бороться и побеждать.

«Эта золотая медаль — ваше выдающееся личное достижение и достойный вклад в общий результат нашей замечательной команды паралимпийцев», — отметил Президент.

В заключение он пожелал велогонщику успехов в спорте и жизни.

#Путин Владимир #золотая медаль #Паралимпийские игры
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