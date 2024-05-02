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Культура 2 мая 2024 15:39

Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения

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Генеральный директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев внес огромный вклад в приумножение уникального культурного и духовного наследия России, а также в воспитание молодого поколения. Об этом, поздравляя дирижера с днем рождения, заявил Президент России Владимир Путин.

«Выдающийся музыкант, дирижер, талантливый, увлеченный любимым делом человек, многие годы вы подвижнически служите искусству и по праву пользуетесь поистине мировым признанием», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

#Владимир Путин #валерий гергиев
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