Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения

Генеральный директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев внес огромный вклад в приумножение уникального культурного и духовного наследия России, а также в воспитание молодого поколения. Об этом, поздравляя дирижера с днем рождения, заявил Президент России Владимир Путин.

«Выдающийся музыкант, дирижер, талантливый, увлеченный любимым делом человек, многие годы вы подвижнически служите искусству и по праву пользуетесь поистине мировым признанием», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.