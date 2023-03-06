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Путин поздравил Валентину Терешкову с 86-летием
Президент России Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, Героя СССР, политика Валентину Терешкову с днем рождения. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.
«Высочайший профессионализм, сила духа и искреннее стремление служить Отечеству позволили Вам осуществить свою большую, дерзновенную мечту, вписать яркую, уникальную страницу в историю покорения Вселенной, в развитие национальной космической программы», — говорится в послании.
Отдельно Путин напомнил об общественной, законотворческой деятельности Терешковой в качестве депутата Государственной Думы.
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