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Политика 6 марта 2023 14:22

Путин поздравил Валентину Терешкову с 86-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, Героя СССР, политика Валентину Терешкову с днем рождения. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Высочайший профессионализм, сила духа и искреннее стремление служить Отечеству позволили Вам осуществить свою большую, дерзновенную мечту, вписать яркую, уникальную страницу в историю покорения Вселенной, в развитие национальной космической программы», — говорится в послании.

Отдельно Путин напомнил об общественной, законотворческой деятельности Терешковой в качестве депутата Государственной Думы.

#Владимир Путин #Валентина Терешкова #поздравление
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