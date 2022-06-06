Путин поздравил участников ПМЭФ с 25-летием создания форума

Президент РФ Владимир Путин поздравил организаторов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 25-летием со дня его создания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что за эти годы форум стал авторитетным и представительным международным мероприятием. По его мнению, в результате конструктивного общения удается заключать взаимовыгодные долгосрочные контракты и обмениваться деловым опытом.

Путин также заявил, что из-за многолетних ошибок финансовой политики Запада существенно выросла инфляция и нарушились логистические цепочки.

«Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз Форума — „Новый мир — новые возможности“. Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета <…>», — сказал он.

Российский лидер выразил уверенность, что Россия будет во всё большей степени опираться на частную инициативу и сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество в экономической сфере.

«В наших общих интересах — стимулировать торговлю и инвестиции, поощрять совместную разработку технологий, укреплять финансовые и фондовые рынки, увеличивать долю расчетов в национальных валютах», — подчеркнул Президент России. Он убежден, что ПМЭФ продолжит и дальше вносить большой вклад в решение многих приоритетных задач человечества.