Путин поздравил участников открытия Тайшетского алюминиевого завода

Открытие Тайшетского алюминиевого завода имеет большое значение не только для Иркутской области, но и для всей России. Участников масштабного проекта поздравил Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«И, конечно, это важное, знаменательное событие для будущего коллектива завода и компании „Русал“. Новое предприятие, отвечающее передовым экологическим стандартам, будет производить востребованную высокотехнологичную продукцию как для отечественных потребителей, так и для мировых автоконцернов и машиностроительных холдингов», — говорится в поздравительном адресе главы государства.

Владимир Путин отметил, что компания, нацеленная на обновление алюминиевой отрасли и строительство в Сибири энергометаллургического комплекса, помогает развитию экономики региона, появлению новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры населенных пунктов.