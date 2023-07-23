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Общество 23 июля 2023 21:16

Путин поздравил участников открытия международных Игр сурдлимпийцев в Уфе

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Путин поздравил участников открытия международных Игр сурдлимпийцев в Уфе
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия международных спортивных соревнований «Летние игры сурдлимпийцев „Мы вместе. Спорт“» в Уфе.

Он подчеркнул, что создание условий для самореализации людей с ОВЗ — один их значимых общенациональных принципов. Один из путей для достижения этой цели — проведение подобных соревнований, создание инфраструктуры для тренировок таких спортсменов.

«Убеждён, что участники соревнований продемонстрируют своё мастерство, характер и волю, а их успехи и достижения послужат вдохновляющим примером для других, помогут людям разных возрастов поверить в себя, в свои силы и возможности. И конечно, особые слова признательности — тренерам и наставникам атлетов, которые щедро делятся с воспитанниками профессиональным и жизненным опытом, учат их бороться и побеждать», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

#Официальная хроника #Владимир Путин
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