Путин поздравил участников и основателя фестиваля «Площадь искусств»

В Санкт-Петербурге открылся XXII Международный зимний фестиваль «Площадь искусств». За годы своего существование событие стало одним из главных и наиболее ожидаемых для Санкт-Петербурга и всей страны, отметил в приветствии к участникам церемонии открытия Президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что в этом году фестиваль посвящен 140-летию старейшего симфонического коллектива России — академического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича.

«Отрадно, что многие годы фестиваль сохраняет свой высокий статус и по праву считается одним из главных, ожидаемых событий культурной жизни Санкт-Петербурга и всей России. Его неизменно насыщенная, богатая программа объединяет на концертных площадках прославленных мастеров и молодые таланты, знакомит публику с шедеврами отечественного и мирового искусства, дарит ей яркую палитру эмоций», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Отдельно Путин поблагодарил создателя и бессменного художественного руководителя фестиваля Юрия Темирканова. Его огромный созидательный потенциал, вдохновение и прекрасные организаторские качества принесли событию не только грандиозный успех, но и долголетие.