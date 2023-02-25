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Путин поздравил участников и гостей II международных игр «Дети Азии»
Президент России Владимир Путин направил поздравление гостям и участникам церемонии открытия II Международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Это один из наиболее успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта, уверен глава государства.
«В нынешнем году эти престижные соревнования принимает Кузбасс, который по праву славится сложившимися спортивными традициями, красотой и мощью сибирской природы, радушием и гостеприимством жителей», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» будут продолжаться до 5 марта. В программу соревнований вошли лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина.
Участие в турнире принимают около 1 тыс. юных спортсменов в возрасте от 12 до 16 лет из России и ряда зарубежных стран, в том числе Таиланда, Казахстана, Афганистана и Ливана. Среди них разыграют 57 комплектов медалей.
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