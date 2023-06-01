Путин поздравил участников «Движения первых» с Днем защиты детей

«Движение первых» растет, развивается и уже охватывает всю страну. Президент России Владимир Путин приветствовал участников фестиваля, поздравив их и всех школьников, родителей и учителей с Международным днем защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Здорово, что в движении, — а его инициаторами были сами школьники, — всемерно поддерживаются созидательные начинания, умение дружить, работать в команде, предлагать оригинальные направления и проекты. Мы видим, что сейчас, по вашему решению, получают новый старт инициативы, которые в свое время объединили ваших родителей, старшее поколение», — подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность, что фестиваль станет ярким, запоминающимся праздником, где участники обретут новых друзей, получат полезные, нужные знания, а также включатся в интересные, творческие проекты.

«Вы уже сейчас стремитесь приносить пользу, помогать другим, чувствуете сопричастность к судьбе страны, продолжаете традиции ваших родителей, дедушек и бабушек, и это очень правильно. Вместе с тем вы первооткрыватели, потому что вам предстоит создавать будущее нашей страны — будущее России», — подчеркнул Путин.