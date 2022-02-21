Путин поздравил своего помощника и тренера паралимпийской сборной с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем рождения своего помощника, экс-министра транспорта Игоря Левитина и тренера паралимпийской Сборной России по следж-хоккею Александра Ларионова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Александр Владимирович, Игорь Евгеньевич, примите наши искренние поздравления и пожелания новых успехов, новых достижений. И конечно же, здоровья – сейчас это особенно важно», – сказал глава государства на встрече со спортсменами и тренерами паралимпийской сборной России по видеосвязи.

Он также напомнил, что во время соревнований в Пекине следует неукоснительно соблюдать все связанные с эпидемией медицинские предписания.

Путин выразил уверенность в том, что спортсмены полностью готовы к предстоящим соревнованиям.

Напомним, Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.

«Верю, вы готовы достойно и честно отвечать на любой вызов и побеждать и в полной мере проявите свой волевой характер и покажете максимум своих возможностей. Знайте, что здесь, в России, вас очень любят, искренне гордятся вами и будут за вас болеть», – подчеркнул президент.