Путин поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений между РФ и Казахстаном

Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между государствами. Телеграмма опубликована на портале Кремля.

«За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнёрства и союзничества», — сказал глава государства.

Между странами расширяется содержательный политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях.

Государства эффективно взаимодействуют в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других структур, вносят важный вклад в безопасность и стабильность в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах.