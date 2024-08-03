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Политика 3 августа 2024 23:10

Путин поздравил То Лама с избранием генсеком ЦК Компартии Вьетнама

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Президент России Владимир Путин направил поздравление коллеге из Вьетнама То Ламу, которого избрали генеральным секретарем Центрального комитета Компартии страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Итоги пленума Центрального комитета КПВ в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, стали свидетельством признания ваших заслуг в обеспечении социально-экономического развития страны и продвижении ее позиций на мировой арене», — говорится в поздравительном адресе.

Путин отдельно отметил усилия То Лама, предпринятые для укрепления российско-вьетнамских отношений, и выразил надежду на дальнейшее продолжение сотрудничества. Совместная работа Москвы и Ханоя по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки отвечает интересам народов двух стран, а также укрепляет безопасность во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

#Владимир Путин #вьетнам #поздравление
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