Путин поздравил То Лама с избранием генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Президент России Владимир Путин направил поздравление коллеге из Вьетнама То Ламу, которого избрали генеральным секретарем Центрального комитета Компартии страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Итоги пленума Центрального комитета КПВ в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, стали свидетельством признания ваших заслуг в обеспечении социально-экономического развития страны и продвижении ее позиций на мировой арене», — говорится в поздравительном адресе.

Путин отдельно отметил усилия То Лама, предпринятые для укрепления российско-вьетнамских отношений, и выразил надежду на дальнейшее продолжение сотрудничества. Совместная работа Москвы и Ханоя по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки отвечает интересам народов двух стран, а также укрепляет безопасность во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.