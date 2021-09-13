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Ру Тат
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13 сентября 2021  18:52

Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на Открытом чемпионате США

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Президент России Владимир Путин поздравил с теннисиста Даниила Медведева, ставшего лучшим на Открытом чемпионате США по теннису — 2021. В финальном поединке россиянин одержал победу над сербом Новаком Джоковичем.

«На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собранно, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Это первая победа 25-летнего Медведева в турнире Большого шлема.

#Путин Владимир #теннис #турнир большой шлем
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