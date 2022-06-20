Путин поздравил телеведущего Николая Дроздова с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ученому, журналисту и телеведущему Николаю Дроздову по случаю его 85-летия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают творческим, разносторонне одаренным человеком — видным ученым и журналистом, популяризатором науки и экологическим активистом», — заметил глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что Дроздов всегда открыт для интересных, содержательных идей и замыслов и поддерживает востребованные просветительские проекты и инициативы.