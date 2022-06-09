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Официальная хроника
9 июня 2022  12:40

Путин поздравил телекомпанию «ТВ Центр» с 25-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телевизионной компании «ТВ Центр» с 25-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За прошедшие четверть века компания „ТВ Центр“ прошла большой путь, внесла весомый вклад в развитие отечественного телевидения, обогатила его интересными и содержательными информационными, просветительскими, художественными проектами», — отмечает глава государства в своем поздравлении. 

Путин также подчеркнул, что популярность телекомпании — это результат слаженной творческой работы всей ее команды и внимательного, уважительного отношения к своей аудитории.

#Владимир Путин #телевидение
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