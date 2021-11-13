Путин поздравил театр имени Вахтангова со 100-летием

С момента создания Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова стал ярким явлением в культурной жизни России. Его успех — это большой труд многих поколений вахтанговцев, заявил Президент РФ Владимир Путин, поздравляя коллектив театра с вековым юбилеем.

«Поздравляю вас со 100-летним юбилеем Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. История вашего театра поистине впечатляет. Основанный великим Евгением Багратионовичем Вахтанговым, с первых же дней он стал ярким явлением в культурной жизни Москвы и всей страны», — отмечается в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Кремля.

Путин заметил, что каждая премьера театра становится событием, праздником и вызывает интерес у каждого поклонника драматического искусства.

«Безусловно, что за таким блистательным, непреходящим успехом — большой вдохновенный труд многих поколений вахтанговцев: режиссеров, актеров, музыкантов, художников, представителей других творческих профессий — мастеров и созидателей», — говорится в послании.

Президент добавил, что успех постановок также заключается в связи традиций и наследия предшественников с новаторством и смелыми экспериментами.