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Путин поздравил Тарпищева с 75-летним юбилеем
С 75-летним юбилеем поздравил Президент России Владимир Путин президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Поздравительный адрес опубликован сегодня на сайте московского Кремля.
Путин отметил, что тренерская, наставническая работа, развитие отечественной теннисной школы стали делом жизни Тарпищева. «Во многом благодаря вашему профессионализму, энергии, творческому отношению к поставленным задачам российские теннисисты достойно защищают спортивную честь нашей страны на самых престижных международных соревнованиях, демонстрируют отличную подготовку, характер и волю», — подчеркнул Президент.
В поздравлении Путин также отметил общественную и организаторскую деятельность, которую ведет президент Федерации тенниса России.
В завершение глава государства пожелал прославленному спортсмену успехов и здоровья.
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