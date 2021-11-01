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Ру Тат
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Официальная хроника
1 ноября 2021  13:14

Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

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Федеральная служба судебных приставов вносит значительный вклад в укрепление российского правосудия, а также обеспечивает права граждан. Об этом, поздравляя сотрудников ФССП с профессиональным праздником, сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Верность долгу, строгое следование принципам законности и справедливости всегда остаются главными, ключевыми приоритетами вашей работы, ведь своевременное и беспристрастное исполнение судебных решений является одним из важнейших условий укрепления правового государства», — отметил он в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Также Владимир Путин поблагодарил ветеранов ФССП, которые заложили традиции ведомства.
В заключение Президент пожелал сотрудникам службы успехов и всего самого доброго.

#судебные приставы #владимир путин
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