Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Федеральная служба судебных приставов вносит значительный вклад в укрепление российского правосудия, а также обеспечивает права граждан. Об этом, поздравляя сотрудников ФССП с профессиональным праздником, сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Верность долгу, строгое следование принципам законности и справедливости всегда остаются главными, ключевыми приоритетами вашей работы, ведь своевременное и беспристрастное исполнение судебных решений является одним из важнейших условий укрепления правового государства», — отметил он в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Также Владимир Путин поблагодарил ветеранов ФССП, которые заложили традиции ведомства.

В заключение Президент пожелал сотрудникам службы успехов и всего самого доброго.