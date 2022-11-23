Путин поздравил студентов и коллектив «МИФИ» с 80-летием университета

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму студентам, выпускникам, аспирантам и профессорам Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» по случаю 80-летия учреждения. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Вы по праву можете гордиться историей родного вуза, его поистине уникальным вкладом в развитие отечественной науки, стратегических отраслей экономики, оборонно-промышленного комплекса и, конечно, блестящей плеядой нобелевских лауреатов, чьи судьбы были тесно связаны с вашим университетом», – отметил глава государства.

Он обратили внимание, что и сегодня в МИФИ работают профессионалы, которые продолжают традиции предшественников, учат своих студентов мыслить творчески, трудиться с полной отдачей и настойчиво идти к поставленной цели. По словам Путина, практическая, инновационная направленность вуза, новейшие образовательные технологии и сильная исследовательская база позволяют коллективу университета уверенно смотреть в будущее и подготавливать квалифицированных специалистов.