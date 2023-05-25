Путин поздравил страны Африки с праздником победы над колониализмом

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и правительства африканских стран с Днем Африки. Он отметил, что эта дата — символ победы над колониализмом, стремления народов к свободе и процветанию.

«В нынешнем году отмечается 60-летие образования Организации африканского единства. Эта представительная международная структура в течение нескольких десятилетий играла важную роль в развитии многостороннего диалога и сотрудничества. Сегодня ее добрые традиции продолжает Африканский союз, в рамках которого активно взаимодействуют все государства континента», — напомнил он в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что африканские страны совместно реагируют на локальные кризисы, смогли запустить процессы региональной интеграции в различных форматах.

Путин подчеркнул, что Россия всегда уделяла большое внимание развитию сотрудничества с партнерами из Африки. Свидетельством этому в том числе стал первый в истории саммит Россия — Африка, организованный в 2019 году.

Второе событие, которое состоится в июле в Санкт-Петербурге, даст толчок к расширению диалога в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.