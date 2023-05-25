Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил страны Африки с праздником победы над колониализмом
Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и правительства африканских стран с Днем Африки. Он отметил, что эта дата — символ победы над колониализмом, стремления народов к свободе и процветанию.
«В нынешнем году отмечается 60-летие образования Организации африканского единства. Эта представительная международная структура в течение нескольких десятилетий играла важную роль в развитии многостороннего диалога и сотрудничества. Сегодня ее добрые традиции продолжает Африканский союз, в рамках которого активно взаимодействуют все государства континента», — напомнил он в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что африканские страны совместно реагируют на локальные кризисы, смогли запустить процессы региональной интеграции в различных форматах.
Путин подчеркнул, что Россия всегда уделяла большое внимание развитию сотрудничества с партнерами из Африки. Свидетельством этому в том числе стал первый в истории саммит Россия — Африка, организованный в 2019 году.
Второе событие, которое состоится в июле в Санкт-Петербурге, даст толчок к расширению диалога в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»