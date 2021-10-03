Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства

Президент России Владимир Путин направил Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель поздравительную телеграмму по случаю Дня германского единства.

«Объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами», — приводит пресс-служба Кремля слова главы государства.

Путин выразил уверенность в том, что интересам двух народов в полной мере отвечало бы конструктивное развитие сотрудничества в различных сферах и взаимодействия в решении вопросов международной повестки дня.