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3 октября 2021  12:50

Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства

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Президент России Владимир Путин направил Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель поздравительную телеграмму по случаю Дня германского единства.

«Объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами», — приводит пресс-служба Кремля слова главы государства. 

Путин выразил уверенность в том, что интересам двух народов в полной мере отвечало бы конструктивное развитие сотрудничества в различных сферах и взаимодействия в решении вопросов международной повестки дня.

#владимир путин #ангела меркель #франк-вальтер штайнмайер
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