Путин поздравил специалистов с 75-летием Института славяноведения РАН

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам торжественных мероприятий, приуроченных к 75-летию Института славяноведения РАН.

«Вы по праву гордитесь именами своих предшественников — выдающихся ученых и исследователей, — сказал глава государства. — Основанные ими научные школы, их фундаментальные труды обогатили мировое гуманитарное знание, заложили традиции комплексного изучения уникального наследия славянских народов».

По словам Путина, важно то, что сотрудники института стараются сохранить заданную высочайшую профессиональную планку и реализуют актуальные исследовательские проекты. Президент отметил, что для России изучение истории и культуры славянского мира имеет особое значение — для укрепления связей со славянскими странами и понимания процессов, идущих в Восточной Европе, на Балканах.

Кроме того, институт вносит значимый вклад, готовя квалифицированных специалистов и организуя просветительскую и экспертную деятельность.