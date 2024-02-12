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Путин поздравил создателя известной школы клинической эндокринологии Дедова с 83-летием
Президент России Владимир Путин поздравил президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика Российской академии наук Ивана Дедова с днем рождения — ученому исполнилось 83 года.
«Вы по праву пользуетесь высоким, неоспоримым авторитетом как выдающийся ученый, талантливый организатор и наставник, как создатель и бессменный руководитель уникальной, всемирно известной школы клинической эндокринологии», — сказал глава государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Он отметил, что благодаря научным исследованиям и инновационным разработкам Дедова были достигнуты впечатляющие успехи в диагностике и лечении серьезных заболеваний.
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