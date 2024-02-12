news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 12 февраля 2024 12:46

Путин поздравил создателя известной школы клинической эндокринологии Дедова с 83-летием

Скопировать ссылку
Путин поздравил создателя известной школы клинической эндокринологии Дедова с 83-летием
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика Российской академии наук Ивана Дедова с днем рождения — ученому исполнилось 83 года.

«Вы по праву пользуетесь высоким, неоспоримым авторитетом как выдающийся ученый, талантливый организатор и наставник, как создатель и бессменный руководитель уникальной, всемирно известной школы клинической эндокринологии», — сказал глава государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Он отметил, что благодаря научным исследованиям и инновационным разработкам Дедова были достигнуты впечатляющие успехи в диагностике и лечении серьезных заболеваний.

#Владимир Путин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2