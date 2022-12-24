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Общество
24 декабря 2022  15:16

Путин поздравил «Союз десантников России» с двадцатилетием

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Президент РФ Владимир Путин поздравил с двадцатилетием Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России». Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Кремля.

По мнению Путина, за прошедшие годы организация смогла объединить вокруг своих целей десяти тысяч «ветеранов десантных войск, войск морской пехоты, представителей спецподразделений из многих регионов».

«Важно, что вы неизменно демонстрируете ответственную гражданскую позицию, активно участвуете в жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, социальных, просветительских проектов, заботитесь о боевых товарищах и их семьях», — подчеркнул глава государства.

Отдельно Путин упомянул, что «на призыв Союза десантников России встать на защиту России, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей откликнулись сотни добровольцев».

«Столь серьезная, многогранная деятельность снискала вам общественный авторитет и признание», — добавил российский лидер и пожелал участникам организации здоровья и всего наилучшего, а также поздравил их с наступающим Новым годом.

#Владимир Путин
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