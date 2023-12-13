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Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием создания
Создание Совета Федерации неразрывно связано со становлением современной российской государственности, а также ее демократических и конституционных основ традиций парламентаризма. Об этом в поздравлении с 30-й годовщиной создания верхней палаты парламента заявил Президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул огромный вклад Совфеда в развитие страны и общества, законодательства, потенциала субъектов Федерации, решении экономических и социальных задач и в других областях.
«Сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами, самого глубокого уважения заслуживает активная помощь Сенаторов Российской Федерации участникам специальной военной операции, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой Кремля.
Путин выразил уверенность, что взаимодействие Совета Федерации с исполнительной властью, партиями и общественными объединениями, ответственный подход к делу от сенаторов и в дальнейшем пойдут на благо России и ее народа.
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