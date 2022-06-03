Путин поздравил Совбез России с 30-летием со дня создания

Президент России Владимир Путин направил членам Совета Безопасности и работникам аппарата поздравление с 30-летием со дня образования Совбеза. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Все прошедшие годы в центре внимания этого важнейшего конституционного органа были ключевые вопросы защиты России от внутренних и внешних угроз, обеспечения суверенитета и повышения международного авторитета нашей страны», — сказал глава государства.

По его словам, Совбез внес весомый вклад в совершенствование госуправления, в выработку действенной социально-экономической и региональной политики, а также сыграл большую роль в создании системы стратегического планирования, определяющей долгосрочные общенациональные цели и приоритеты.

Путин отметил востребованность компетентной и многоплановой работы Совбеза в сегодняшних реалиях: ситуация в мире остается сложной, старые вызовы и риски сохраняются, но появляются и новые. В таких условиях нужно активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, которые помогут укрепить безопасность и стабильность России, подчеркнул Президент.

Он также выразил уверенность в том, что члены и сотрудники аппарата Совбеза будут и в дальнейшем демонстрировать свои лучшие профессиональные качества, трудиться эффективно, с полной отдачей.