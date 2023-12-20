Путин поздравил сотрудников, ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех ветеранов и действующих сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. Видео с поздравлением было опубликовано на сайте Кремля.

«Этот праздник – символ уважения нашего народа, всего нашего общества к людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий», - отметил Путин.

Российский лидер добавил, что в исторической летописи отечественных органов безопасности много героических страниц.

«В этот день хочу, прежде всего, сказать спасибо нашим ветеранам. Вы с честью выдержали нелегкие испытания, достойно защищали Родину от внутренних и внешних угроз. Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, личный состав спецслужб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач», – говорит Президент России.

Он добавил, что за последний год многое сделано для контрразведывательного обеспечения СВО, защиты граждан в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Путин подчеркнул, что Киев при поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов. Именно поэтому нужно усилить антитеррористическую работу по всем фронтам, использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей наших специальных служб, активно взаимодействовать с Минобороны РФ и другими ведомствами, считает российский лидер. Также повышенного внимания требует и охрана государственных рубежей.

«Особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линий боевого соприкосновения», - подчеркивает Путин, попросив также оказывать всю необходимую помощь жителям приграничных регионов.

Помимо этого, Путин попросил сотрудников пресекать попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую и экономическую ситуацию в России, попытки подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, не дать нарушить права россиян самим определять свое будущее.

«Вы обладаете всем необходимым потенциалом, всеми возможностями, чтобы защитить безопасность государства, общества, наших граждан. И уверен, будете и впреть работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит, добиваться новых успехов, достойно с честью служить России и нашему великому народу. Еще раз поздравляю вас с праздником. Доброго здоровья и благополучия вам и вашим близким», - подвел итог Путин.