Путин поздравил сотрудников ФСТЭК с 50-летием ее создания

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму работникам Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по случаю 50-летия образования ведомства. Текст адреса опубликован на сайте Кремля.

«За прошедшие годы ФСТЭК накопила солидный опыт, существенно укрепила свой потенциал, внесла огромный вклад в обеспечение национальной безопасности страны», — отметил глава государства.

Путин также напомнил, что перед сотрудниками службы стоят различные многоплановые задачи по контролю экспорта и защите сведений, относящихся к гостайне.

В связи с этим Президент подчеркнул, что в эпоху глобальных вызовов, а также повышения уровня информатизации и цифровизации роль ведомства в жизни государства значительно возросла.