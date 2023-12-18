Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил сотрудников ФСТЭК с 50-летием ее создания
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму работникам Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по случаю 50-летия образования ведомства. Текст адреса опубликован на сайте Кремля.
«За прошедшие годы ФСТЭК накопила солидный опыт, существенно укрепила свой потенциал, внесла огромный вклад в обеспечение национальной безопасности страны», — отметил глава государства.
Путин также напомнил, что перед сотрудниками службы стоят различные многоплановые задачи по контролю экспорта и защите сведений, относящихся к гостайне.
В связи с этим Президент подчеркнул, что в эпоху глобальных вызовов, а также повышения уровня информатизации и цифровизации роль ведомства в жизни государства значительно возросла.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»