Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником

Перед сотрудниками органов следствия стоит важная задача — непримиримо, по всей строгости закона преследовать виновников преступлений, угрожающих жизни и здоровью людей. Их работа имеет большую общественную значимость и вносит огромный вклад в борьбу с криминалом, коррупцией и экстремизмом. Об этом говорится в телеграмме Президента России Владимира Путина, который поздравил специалистов с профессиональным праздником.

«Крайне важно, чтобы ваша работа полностью соответствовала актуальным законодательным изменениям, в том числе направленным на улучшение делового климата в стране, на гуманизацию нашего законодательства», — отмечается в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Глава государства поблагодарил сотрудников следственных органов за профессионализм, принципиальность и добросовестность при исполнении служебных обязанностей и выразил уверенность, что они и в дальнейшем будут достойно выполнять свой долг перед Россией и ее гражданами.

Отдельно он обратился к ветеранам следственной службы.

«И конечно, сегодня особые слова признательности, пожелания здоровья, благополучия адресую ветеранам органов следствия. Спасибо вам за готовность всегда оставаться в строю, делиться своим богатейшим опытом», — заметил Владимир Путин.