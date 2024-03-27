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Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Сегодня в России отмечают День войск национальной гвардии. С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов, а также гражданский персонал Росгвардии поздравил Президент РФ Владимир Путин. Видео появилось на сайте Кремля.
Президент выразил благодарность служащим Росгвардии за мужество, верность Родине, а также за вклад в обеспечение правопорядка и защиту суверенитета страны.
«Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником», — сказал глава государства.
Отдельно Владимир Путин отметил росгвардейцев, которые несут службу на Донбассе и в Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий.
«В основе высокого авторитета Росгвардии – уважение людей, понимание того, как значима ваша профессия. Уверен, вы и впредь будете делать всё, чтобы оправдать и укрепить это доверие общества», – указал он.
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