Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Кремля

Быть следователем – значит быть на стороне закона и справедливости и вести жесткую борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, изобличать преступников, не допускать произвола, заявил Президент РФ Владимир Путин. В своем обращении по случаю Дня работника следственных органов он поблагодарил всех сотрудников этой сферы за верность своей профессии.

«Именно так работают сейчас органы предварительного следствия в новых регионах нашей страны — в Новороссии и Донбассе, способствуют их интеграции в единое правовое пространство России, защищают конституционный порядок и законность», — сказано в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил необходимость и дальше продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов.

«Рассчитываю, что каждодневным трудом вы будете вносить свой вклад в обеспечение верховенства Права и Закона, а значит — в устойчивое, стабильное развитие всей нашей страны, укрепление ее безопасности и суверенитета», — подчеркнул глава российского государства.