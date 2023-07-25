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Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Быть следователем – значит быть на стороне закона и справедливости и вести жесткую борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, изобличать преступников, не допускать произвола, заявил Президент РФ Владимир Путин. В своем обращении по случаю Дня работника следственных органов он поблагодарил всех сотрудников этой сферы за верность своей профессии.
«Именно так работают сейчас органы предварительного следствия в новых регионах нашей страны — в Новороссии и Донбассе, способствуют их интеграции в единое правовое пространство России, защищают конституционный порядок и законность», — сказано в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
Путин также отметил необходимость и дальше продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов.
«Рассчитываю, что каждодневным трудом вы будете вносить свой вклад в обеспечение верховенства Права и Закона, а значит — в устойчивое, стабильное развитие всей нашей страны, укрепление ее безопасности и суверенитета», — подчеркнул глава российского государства.
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