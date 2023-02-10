Путин поздравил сотрудников МИДа с Днем дипломатического работника

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел Российской Федерации с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Лучшие качества отечественной дипломатической службы весьма востребованы сегодня – в условиях развязанной против России гибридной войны, когда крайне важно с максимальной эффективностью использовать внешнеполитические инструменты для защиты нашего государственного суверенитета и национальной безопасности», – подчеркнул Президент.

Благодаря усилиям сотрудников дипведомства удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции России, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества, отметил Путин. В качестве примера он привел страны евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

Дипломатам предстоит наращивать взаимодействие с ответственными международными партнерами, добавил Путин. Он подчеркнул, что особое значение имеет работа, направленная на укрепление связей со странами СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов и упрочение союзничества в рамках ОДКБ, полноценную реализацию потенциала Союзного государства, расширение кооперации в формате таких объединений, как ШОС и БРИКС.

Еще одним приоритетом работы МИДа Президент назвал защиту законных прав российских граждан и поддержку соотечественников за рубежом.

«Российская дипломатия продолжит способствовать упрочению тенденции к становлению многополярного, по-настоящему демократического мироустройства, основанного на равенстве, взаимном уважении и соблюдении общепризнанных норм международного права», – говорится в поздравлении.