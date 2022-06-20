Путин поздравил сотрудников Ижевского электромеханического завода «Купол» с 65-летием

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам Ижевского электромеханического завода «Купол» по случаю 65-летия производства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За эти годы ваше предприятие прошло большой путь, укрепило свой потенциал, выросло в современный высокотехнологичный научно-производственный комплекс», — отметил глава государства.

По оценке российского лидера, сегодня завод является одним из признанных лидеров в производстве уникальных средств противовоздушной обороны и продукции гражданского назначения.

Он обратил внимание, что весь коллектив завода трудится добросовестно и с полной отдачей, внедряет новаторские идеи и разработки, реализует перспективные проекты и вносит весомый вклад в развитие отечественной экономики и оборонно-промышленного комплекса, наращивание боевой мощи Вооруженных сил.