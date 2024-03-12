news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 12 марта 2024 15:09

Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФСИН

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин направил поздравление сотрудникам и ветеранам уголовно-исполнительной системы с 145-летием ведомства. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил важность задач, стоящих перед представителями ФСИН, выполнение которых зависит от их профессионализма, принципиальности, дисциплины и личных качеств.

«Ведь от вас, вашего добросовестного труда во многом зависят укрепление законности и правопорядка в стране, защищенность каждого человека», — заметил Президент.

Также Владимир Путин обратил внимание на значительные изменения, произошедшие в уголовно-исполнительной системе. Они позволяют обеспечить права осужденных, улучшить условия в исправительных учреждениях и совершенствовать материально-техническую базу.

#Владимир Путин #фсин #поздравление
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100