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Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФСИН
Президент России Владимир Путин направил поздравление сотрудникам и ветеранам уголовно-исполнительной системы с 145-летием ведомства. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Глава государства отметил важность задач, стоящих перед представителями ФСИН, выполнение которых зависит от их профессионализма, принципиальности, дисциплины и личных качеств.
«Ведь от вас, вашего добросовестного труда во многом зависят укрепление законности и правопорядка в стране, защищенность каждого человека», — заметил Президент.
Также Владимир Путин обратил внимание на значительные изменения, произошедшие в уголовно-исполнительной системе. Они позволяют обеспечить права осужденных, улучшить условия в исправительных учреждениях и совершенствовать материально-техническую базу.
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