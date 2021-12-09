Путин поздравил сотрудников и партнеров РФПИ с 10-летием создания фонда

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и партнеров Российского фонда прямых инвестиций с 10-летием создания организации. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшие годы РФПИ заслужил высокий авторитет и доверие у представителей отечественного бизнеса и зарубежных партнёров, очень многое сделал для привлечения иностранного капитала в российскую экономику», — сказал глава государства.

Он отметил, что проекты, которые были реализованы при участии фонда, помогают развить и внедрить передовые технологии, совершенствовать промышленную, социальную и транспортную инфраструктуры, повысить качество жизни людей.

Среди основных приоритетов работы РФПИ — сфера медицины и здравоохранения, поддержка ведущих российских фармацевтических компаний.

«Это особенно важно сегодня, когда Россия и весь мир борются с пандемией опасной инфекции», — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, именно фонд инициировал организацию производства высокоточных тест-систем для диагностики Covid-19 и лекарств для его лечения, внес существенный вклад в разработку и продвижение первой в мире зарегистрированной вакцины «Спутник V».

Такие значительные достижения возможны благодаря профессионализму и опыту сотрудников фонда, грамотным управленческим и коммерческим решениям, резюмировал глава государства.