Путин поздравил сотрудников ФНС с Днем работника налоговых органов России

От сотрудников налоговых органов зависит устойчивость пополнения бюджетов всех уровней, выполнение масштабных программ в самых разных областях и в целом обеспечение экономической безопасности России. Об этом, поздравляя сотрудников ФНС с профессиональным праздником, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«На протяжении многих лет сотрудники ФНС России вносят значимый вклад в укрепление единой налоговой системы страны, повышение ее результативности и открытости, модернизацию профильного законодательства», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Он отметил, что Налоговая служба активно применяет инновации и совершенствует процедуры с учетом запроса граждан, бизнеса, предприятий и компаний. В заключение Путин пожелал специалистам успехов и всего самого доброго.