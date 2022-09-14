Путин поздравил Роспотребнадзор со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил работников санитарно-эпидемиологической службы РФ с 100-летием со дня образования ведомства.

«Значение деятельности Роспотребнадзора для граждан, общества и государства огромно, его действительно невозможно переоценить. Круг ваших полномочий включает различные направления, но все они концентрируются на решении задач по охране здоровья людей, по обеспечению их благополучия и безопасности», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

В состав службы входит 85 территориальных управлений, 84 центра гигиены и эпидемиологии, 21 научно-исследовательский институт, 11 организаций соответствующего профиля и 18 противочумных учреждений, напомнил Президент. В общей сложности в этих структурах трудится более 67 тысяч человек.

Путин подчеркнул, что благодаря работе Роспотребнадзора в России быстро и эффективно принимались меры борьбы с пандемией коронавируса. «Сотрудники Роспотребнадзора работали в напряженном режиме, мужественно, с предельной самоотдачей. Все меры принимались на основе тщательного анализа эпидситуации в регионах, и для каждого из них, этих регионов, предлагались свои четкие алгоритмы действий», – отметил Путин и поблагодарил сотрудников ведомства за вклад в здоровье нации и развитие страны.